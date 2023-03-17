УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛИЦА, ПРИЧАСТНЫЕ К ОТСТРЕЛУ СОБАК В ГАГРЕ
Новости Пятница, 17 марта 2023 20:27
Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. Правоохранительные органы Гагры ведут работу по установлению лиц, причастных к отстрелу собак в городе Гагра.
«Мы сами шокированы случившимся. Правоохранительные органы ведут работу по установлению лиц, причастных к этому происшествию. По имеющейся предварительной информации, это была чья-то частная инициатива. Мы абсолютно неприемлем такие методы решения проблемы бездомных животных», – сказал Апсныпресс первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамыр Цишба на просьбу прокомментировать случившееся вчера.
В Гагре работают над тем, чтобы в скорейшее время провести массовую стерилизацию собак и поместить часть из них в приют «Топа» благотворительного фонда «Багира» в Гагрском районе.
«Для этих целей уже были заказаны и изготовлены дополнительные вольеры и наняты работники в помощь волонтерам данного приюта», – добавил Цишба.
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