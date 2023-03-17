УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛИЦА, ПРИЧАСТНЫЕ К ОТСТРЕЛУ СОБАК В ГАГРЕ

Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. Правоохранительные органы Гагры ведут работу по установлению лиц, причастных к отстрелу собак в городе Гагра. «Мы сами шокированы случившимся. Правоохранительные органы ведут работу по установлению лиц, причастных к этому происшествию. По имеющейся предварительной информации, это была чья-то частная инициатива. Мы абсолютно неприемлем такие методы решения проблемы бездомных животных», – сказал Апсныпресс первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамыр Цишба на просьбу прокомментировать случившееся вчера.