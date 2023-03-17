МЕДИКИ ПРИЗЫВАЮТ ПРИВИВАТЬ ДЕТЕЙ ОТ КОРИ

Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. О рисках вспышки кори в Абхазии шла речь на брифинге в Министерстве здравоохранения. Главный врач Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Алла Беляева сообщила о том, что в последнее время в соседних странах наблюдаются вспышки заболевания корью, являющейся острым инфекционным вирусным заболеванием с очень высоким уровнем заразности.

«Рано или поздно корь привезут и к нам. А у нашего населения критически низкий уровень вакцинации от кори», – сказала она.

Главный специалист – куратор по педиатрии лечебно-профилактической помощи Минздрава Есма Гуния рассказала, почему эта болезнь так опасна особенно для детей.

«Данное заболевание у детей до 5 лет может привести к летальному исходу. В группу риска входят дети, которые не вакцинированы, с ослабленным иммунитетом и патологическими заболеваниями. Главной профилактикой этого инфекционного заболевания является вакцинация детей. Вакцинация проводится два раза – в 12 месяцев и в 6 лет. А взрослое население должно вакцинироваться каждые 10 лет, в зависимости от уровня антител», – сказала Гуния.

По ее словам, из 787 детей, родившихся в 2022 году, от кори привито всего 20. Гуния отметила, что за последние три года уровень вакцинации снизился из-за коронавируса.

«Вакцина есть в наличии, мы можем охватить достаточное количество детей, которым необходима вакцинация», – сказала она.

Начальник лечебно-профилактической помощи Минздрава Батал Кация призвал родителей прививать детей не только от кори.

«В частности, сегодня мы рассматриваем корь, потому что она может привести к летальному исходу. Статистика вакцинированных сейчас составляет около 10%, а нужно, чтобы было не менее 95%. Эта тенденция сохраняется последние несколько лет», – сказал Кация.

Он отметил, что родители в интернете читают различную информацию о вакцинах и отказываются прививать своих детей. Чаще всего отказ объясняют тем, что у ребенка хороший иммунитет.

«Национальный календарь прививок у нас очень хороший, в него входят такие вакцины, которых нет в календаре прививок других стран. Для того, чтобы избежать возможных негативных последствий кори, нам хотелось бы обратиться к населению с просьбой прививать детей», – сказал Кация.

По его словам, зарегистрированных случаев осложнения после вакцины от кори не было. Вакцина поступает из Детского фонда ООН (UNICEF).

Как рассказала Беляева, по данным ВОЗ за 2017 год по всему миру от кори умерло 110 тысяч человек и большинство из них – это дети до 5 лет. Наиболее сильная массовая вспышка в Абхазии была в 2007-2008 гг., тогда переболело более 100 человек и была проведена дополнительная вакцинация. Смертельных случаев не было, но были тяжелые.

Кроме того, Беляева отметила, что корь опасна для беременных, поэтому рекомендуется прививаться женщинам репродуктивного возраста.

Она рассказала о составе комбинированной вакцины КПК, прививка которой помогает вырабатывать иммунитет сразу к трем инфекционным заболеваниям – кори, паротиту и краснухе. Вакцина содержит действующие вещества – живые, но ослабленные вирусы кори, паротита и краснухи, а также вспомогательные вещества – желатин, сорбитол (разновидность сахара) и L-гистидин, L-аланин и др.

Корь – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. То есть, если инфицированный человек чихнул и рядом с ним находились люди, то 90% из его окружения будут инфицированы. Человек может не знать о том, что он болеет в первые 10 дней. Инкубационный период заболевания 14 дней. Корь не имеет специфического лечения, оно симптоматическое. После перенесенного заболевания могут возникать осложнения, такие как отит, пневмония, бронхит, ларингит.

Об этом сообщает Апсныпресс.