ИТОГИ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии стартовала новая серия детских ежемесячных шахматных турниров, с подсчетом Абхазского национального рейтинга. Турнир называется «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ».

Соревнования проводились 18-19 марта в Сухумской шахматной школе им. А.Карпова и вызвали небывалый интерес. Из всех регионов Абхазии приехало в г. Сухум более 230 участников.

Итоги:

Среди мальчиков до 7 лет:

1. Гаврилов Павел (Сухум)

2. Квициния Георгий (Сухум)

3. Айба Михаил (Гагра).

Среди девочек до 7 лет:

1. Папба Адель(Сухум)

2. Шулумба София(Сухум)

3. Лазарева Сара(Сухум).

Среди мальчиков до 9 лет:

1. Конджария Кристиян (Сухум)

2. Джинджолия Давид (Сухум)

3. Вардания Сандро (Гудаута).

Среди девочек до 9 лет:

1. Палавандзия Анна (Сухум)

2. Ладария Адриана (Гагра)

3. Аргун Лаура (Сухум).

Среди мальчиков до 11 лет:

1. Топчян Армен (Гулрыпш)

2. Абанос Эмир (Пицунда)

3. Тания Астан (Гудаута)

Среди девочек до 11 лет:

1. Марченко Полина (Сухум)

2. Палавандзия Анна (Сухум)

3. Шалина Дарья (Сухум)

Среди мальчиков до 13 лет:

1. Казанджян Петрос (Гагра)

2. Георгиян Георгий (Гагра)

3. Абанос Дамир (Гагра)

Среди девочек до 13 лет:

1. Карапетян Николь (Гудаута)

2. Дбар Александра (Гагра)

3. Купалба Мира (Пицунда)

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами.

Следующий этап Абхазского рейтингового турнира «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ» пройдет 21-23 апреля в г. Сухум.