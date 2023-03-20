ИТОГИ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»
Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии стартовала новая серия детских ежемесячных шахматных турниров, с подсчетом Абхазского национального рейтинга. Турнир называется «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ».
Соревнования проводились 18-19 марта в Сухумской шахматной школе им. А.Карпова и вызвали небывалый интерес. Из всех регионов Абхазии приехало в г. Сухум более 230 участников.
Итоги:
Среди мальчиков до 7 лет:
1. Гаврилов Павел (Сухум)
2. Квициния Георгий (Сухум)
3. Айба Михаил (Гагра).
Среди девочек до 7 лет:
1. Папба Адель(Сухум)
2. Шулумба София(Сухум)
3. Лазарева Сара(Сухум).
Среди мальчиков до 9 лет:
1. Конджария Кристиян (Сухум)
2. Джинджолия Давид (Сухум)
3. Вардания Сандро (Гудаута).
Среди девочек до 9 лет:
1. Палавандзия Анна (Сухум)
2. Ладария Адриана (Гагра)
3. Аргун Лаура (Сухум).
Среди мальчиков до 11 лет:
1. Топчян Армен (Гулрыпш)
2. Абанос Эмир (Пицунда)
3. Тания Астан (Гудаута)
Среди девочек до 11 лет:
1. Марченко Полина (Сухум)
2. Палавандзия Анна (Сухум)
3. Шалина Дарья (Сухум)
Среди мальчиков до 13 лет:
1. Казанджян Петрос (Гагра)
2. Георгиян Георгий (Гагра)
3. Абанос Дамир (Гагра)
Среди девочек до 13 лет:
1. Карапетян Николь (Гудаута)
2. Дбар Александра (Гагра)
3. Купалба Мира (Пицунда)
Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами.
Следующий этап Абхазского рейтингового турнира «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ» пройдет 21-23 апреля в г. Сухум.