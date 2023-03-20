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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АВИДЗБА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ТУРНИРА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Новости Понедельник, 20 марта 2023 19:36
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АЛЕКСАНДР АВИДЗБА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ТУРНИРА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Турнир по дзюдо «Мы будем Родине служить» прошел во Дворце спорта «Северная звезда» на Автозаводе Нижнего Новгорода. На соревнования приехали более 160 спортсменов из Москвы, разных регионов России, а также Абхазии.

По словам директора нижегородского департамента физической культуры и спорта Антона Ермакова, этот турнир для спортсменов – еще и подготовка к окружным и всероссийским соревнованиям.

«Самое важное сегодня для ребят – получить соревновательный опыт, повысить свое спортивное мастерство, чтобы показать его на более высоком уровне. Следующие соревнования – окружные. Дзюдо воспитывает уважение к сопернику, благородство, умение принимать решения в меняющихся ситуациях. Ребятам в жизни это очень поможет», – отметил он.

Спортсмены из разных регионов и стран говорят, что нижегородский турнир помогает им обменяться опытом, подружиться и лучше узнать друг друга. «Набираюсь опыта, узнаю своих будущих противников и готовлюсь к очень важным соревнованиям, которые будут в сентябре», – рассказал спортсмен дзюдо, участник российской сборной Глеб Сироткин.

«Борцовская дружба очень крепкая. Мы с нижегородскими тренерами очень хорошо знакомы, и у нас отличные взаимоотношения. Мы привезли сюда пять спортсменов, каждый из которых является победителем турниров разного уровня. Приехали обменяться опытом», – сообщил представитель команды города Сухум Саид Адлейба.

Победителями по итогам турнира стали девять спортсменов, двое из которых – Глеб Сироткин и Андрей Петров – нижегородцы. Сухумский спортсмен Александр Авидзба стал серебряным призером турнира.

307 медалей завоевали воспитанники нижегородских муниципальных спортивных школ на всероссийских соревнованиях в 2022 году.

Также в Нижнем Новгороде проведено более 1000 спортивных мероприятий и соревнований различного уровня. Основной акцент при проведении мероприятий был сделан на развитие детского спорта и проведение спортивно-оздоровительной работы среди учащихся спортивных школ и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Муниципалитет должен поддерживать стремление нижегородцев к здоровому образу жизни, в 2022 году мы установили 16 воркаут-площадок, в 2023 году планируем добавить еще 16. Помимо тренажеров, будут оборудованы новые площадки для занятий командными игровыми видами спорта», – заявил глава города Юрий Шалабаев.  

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 20 марта 2023 19:41

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