ПЕРВЕНСТВО СУХУМА ПО ДЗЮДО
Новости Понедельник, 20 марта 2023 19:41
Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. В спортивном клубе «Алмаз» прошло первенство города Сухум по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2008 г.р., посвященное 30-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена со всех общеобразовательных школ г. Сухум.
Первенство является отборочным, у победителей будет возможность участия в Спартакиаде школьников по дзюдо Абхазии.
По результатам турнира первые места среди юношей заняли следующие спортсмены: Мадоян Грант (38 кг), Гогохия Лука (42 кг), Джинджолия Сандро (46 кг), Аристава Нестор (50 кг), Хондзия Матвей (55 кг), Стрельников Кирилл (60 кг), Гучаков Аслан (66 кг), Грибов Эрик (73 кг), Канделаки Давид (81 кг), Барателия Роберт (90 кг), Гургенян Артем (+90 кг).
Первые места среди девушек распределились следующим образом: Порозова Агния (40 кг), Гоциридзе Николь (44 кг), Кондракова Ангелина (48 кг), Хуснутдинова Сандра (52 кг), Андреева Злата (57 кг), Хутаба Лера (63 кг), Рыбникова Афина (+63 кг).
Организаторы первенства – муниципальное Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Федерация дзюдо Абхазии.
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