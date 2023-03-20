ПЕРВЕНСТВО СУХУМА ПО ДЗЮДО

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. В спортивном клубе «Алмаз» прошло первенство города Сухум по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2008 г.р., посвященное 30-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена со всех общеобразовательных школ г. Сухум.