БОРИС БАГАТЕЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО КУБКА МОСКВЫ ПО САМБО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Открытый Кубок Москвы по самбо среди мастеров прошел в столице России. Он собрал 96 самбистов из 19 регионов РФ, которые выступили в различных весовых и возрастных категориях.

Борис Багателия стал победителем в весовой категории 98+ кг среди спортсменов от 65 лет и старше.



V юбилейный турнир по дзюдо «Ретро-Дзюдо» (по «старым» правилам борьбы дзюдо, действующим более 10 лет назад) среди взрослых и ветеранов спорта также прошел в Москве. Соревнование собрало более 200 спортсменов.

Борис Багателия стал победителем среди спортсменов 60-64 года в весовой категории +100 кг.



Борис Багателия – прославленный абхазский спортсмен, двукратный чемпион мира среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион России среди мастеров, обладатель Кубка России, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.