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Абхазия Информ

БОРИС БАГАТЕЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО КУБКА МОСКВЫ ПО САМБО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА

Новости Понедельник, 20 марта 2023 19:48
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БОРИС БАГАТЕЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО КУБКА МОСКВЫ ПО САМБО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Открытый Кубок Москвы по самбо среди мастеров прошел в столице России. Он собрал 96 самбистов из 19 регионов РФ, которые выступили в различных весовых и возрастных категориях. 

Борис Багателия стал победителем в весовой категории 98+ кг среди спортсменов от 65 лет и старше. 

V юбилейный турнир по дзюдо «Ретро-Дзюдо» (по «старым» правилам борьбы дзюдо, действующим более 10 лет назад) среди взрослых и ветеранов спорта также прошел в Москве. Соревнование собрало более 200 спортсменов.

Борис Багателия стал победителем среди спортсменов 60-64 года в весовой категории +100 кг.  

Борис Багателия – прославленный абхазский спортсмен, двукратный чемпион мира среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион России среди мастеров, обладатель Кубка России, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 20 марта 2023 19:54

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