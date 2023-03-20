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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С РОССИЕЙ

Новости Понедельник, 20 марта 2023 19:56
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С РОССИЕЙ

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочую встречу с ведомствами, отвечающими за реализацию социального блока вопросов, предусмотренных Программой формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, министр просвещения Инал Габлия доложили Александру Анквабу о стадиях проработки законопроектов и подзаконных актов в сферах социального обеспечения, здравоохранения и образования.

Программа нацелена на создание благоприятных условий для социально-экономического развития Республики Абхазия.

Премьер-министр поручил руководителям обеспечить надлежащий контроль за процессом подготовки законопроектов.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 20 марта 2023 19:58

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