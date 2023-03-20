БЕСЛАН ЭШБА: Я ПОДДЕРЖИВАЮ ТОЛЬКО СИСТЕМНЫЕ РЕФОРМЫ

На встречу пришли глава Администрации Сухума Беслан Эшба и его заместитель Астамур Ашуба.

«Наша встреча посвящена обсуждению вопросов любимого города Сухум, возможных путей решения и улучшения эффективности в определенных отраслях. На мой взгляд, любая дискуссия и обсуждение – это всегда позитивно. Политические партии и общественные организации прислали на имя Сухумского городского собрания письмо и мы с большим удовольствием их приняли. Пообщаемся все вместе о проблемах города, о путях их решения, как это видят наши коллеги и общественные организации. Администрация города со своей стороны расскажет о том, что происходит на самом деле, в каких направлениях работается. Думаю, и мнение депутатов услышим по тем или иным вопросам», – сказал председатель СГС Дмитрий Осия.

Адгур Ардзинба поблагодарил за возможность провести подобную встречу. «Мэру города также хочу сказать спасибо, что принял участие в нашей встрече. Я думаю, у нас будет возможность обсудить проблемы как сугубо городского, так и республиканского плана, потому что столица – локомотив, центр принятия решений. Все районы и города смотрят на то, что происходит в столице и большое влияние оказывает столица на всю Абхазию. Встреча обусловлена тем, чтобы с депутатами городского собрания обсудить актуальные вопросы. И не только обозначить свою позицию, но хотим иметь обратную связь от вас, так как вы общаетесь с народом, своими избирателями», – сказал Ардзинба. Представители оппозиции считают, что у депутатов местного самоуправления недостаточно полномочий. К примеру, по мнению Адгура Ардзинба, переподчинение им Контрольно-ревизионного управления Администрации Сухума наделило бы возможностью напрямую контролировать КРУ.

Беслан Эшба отметил, что Контрольно-ревизионное управление – отдельное муниципальное учреждение, созданное контролировать функциональную часть местных предприятий и организаций.

«У нас уже четвертый месяц в Администрации города Сухум проводит проверку республиканская Контрольная палата. Они не только республиканскую собственность смотрят, но и использование бюджетных денег. У них такие же полномочия проверять, что они и делают на сегодняшний день, Администрацию города Сухум. Очень много других проверяющих контрольных организаций, ведомств», – сказал Беслан Эшба.

Глава Сухума не согласен с председателем АНД Адгуром Ардзинба в том, что у Контрольной палаты республиканские вопросы, а что КРУ при Администрации, должна переподчиниться Собранию.

«Мы открыты, и любое желание городского Собрания и каждого депутата в отдельности Администрация старается реализовать, и контрольные функции в том числе. Сейчас мы договорились, что каждый квартал будут приходить отчитываться назначаемые, утверждаемые городскими депутатами руководители, не утверждаемые ими тоже. Здесь отчитываются руководители каждого подразделения Администрации. Есть выстроенная вертикаль. И она работает. Все хотим большего и лучшего. Я поддерживаю только системные реформы. Я не поддерживаю такие вещи, которые могут нарушить какую-то конструкцию. Если что-то делать, надо делать основательно. Что касается работы КРУ – открытость в этом плане присутствует и если надо ее как-то изменить по отношению к городскому собранию – вперед, нет проблем. Переподчинить, извините, норматив здесь не работает», – сказал Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт столицы.