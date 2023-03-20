В ШКОЛАХ СУХУМА ОТКРЫЛИСЬ НЕДЕЛИ ПО РУССКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ
Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Во всех школах столицы состоялось открытие интегрированной недели по английскому и русскому языкам. В течение всей недели будут проводиться внеклассные мероприятия, конкурсы и открытые уроки.
Традиционной целью предметной недели является формирование познавательный активности и расширение кругозора учащихся, а также использование в работе новых форм и методов вовлечения детей в образовательный процесс с учётом интересов и склонностей современных детей, растущих в новой информационной среде.
Об этом сообщает сайт столицы.
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