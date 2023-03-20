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Абхазия Информ

ГАСТРОЛЬНЫЙ ПЛАН МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

Новости Понедельник, 20 марта 2023 20:07
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ГАСТРОЛЬНЫЙ ПЛАН МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Министерство культуры Республики Абхазия представляет Республиканский гастрольный план с 1 апреля по 31 мая 2023 года.

6 апреля в 16:00 – Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» им. К.Т. Тарба, Д/к г. Гал.

9 апреля в 16:00 – Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» им. К. Т. Тарба, Д/к г. Ткуарчал.

12 апреля в 16:00 – Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, Д/к г. Гал.

13 апреля в 17:00 – Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, Д/к г. Гулрыпш.

18 апреля в 17:00 –         Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии, Д/к г. Очамчыра.

20 апреля в 17:00 – Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии, Д/к Гудаута.

3 мая в 17:00 – Оркестр народных инструментов им. О. Г. Хунцария, Д/к г. Гал.

11 мая в 17:00 – Оркестр народных инструментов им. О. Г. Хунцария, Д/к г. Гудаута.

16 мая в 17:00 – Государственный детский хореографический ансамбль «Абаза, Д/к п. Гулрипш.

18 мая в 17:00 – Государственный детский хореографический ансамбль «Абаза», Д/к Гагра.

23 мая в 17:00 – Государственная хоровая капелла Республики Абхазия, Д/к г. Очамчыра.

24 мая в 17:00 – Государственная хоровая капелла Республики Абхазия, Д/к Гагра.

24 мая в 17:00 – вокально-инструментальный ансамбль «Гунда», с. Акуаскиа и

с. Гуп.

25 мая в 17:00 – вокально-инструментальный ансамбль «Гунда», с. Куланырхуа.

26 мая в 17:00 – вокально- инструментальный ансамбль «Гунда», с. Маркула.

30 мая в 17:00 – вокально-инструментальный ансамбль «Гунда», с. Звандрипш.

31 мая в 17:00 – вокально- инструментальный ансамбль «Гунда», с. Члоу.

Вход на концерты свободный.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 20 марта 2023 20:21

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