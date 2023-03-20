В НОВОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ ОТКРЫТ ПУНКТ МОНИТОРИНГА ПРАВОПОРЯДКА

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Центр мониторинга общественного порядка на подведомственной территории открыт в дежурной части первого отдела милиции УВД по г. Сухум. Новый пункт контроля и реагирования посетил заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа. Он проинспектировал работу специалистов, отметив, что территориальная локация общественного мониторинга играет первостепенную роль в принятии управленческих решений с целью оперативного реагирования на все правонарушения в районе.