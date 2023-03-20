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Абхазия Информ

В НОВОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ ОТКРЫТ ПУНКТ МОНИТОРИНГА ПРАВОПОРЯДКА

Новости Понедельник, 20 марта 2023 20:25
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В НОВОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ ОТКРЫТ ПУНКТ МОНИТОРИНГА ПРАВОПОРЯДКА

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Центр мониторинга общественного порядка на подведомственной территории открыт в дежурной части первого отдела милиции УВД по г. Сухум. Новый пункт контроля и реагирования посетил заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа. Он проинспектировал работу специалистов, отметив, что территориальная локация общественного мониторинга играет первостепенную роль в принятии управленческих решений с целью оперативного реагирования на все правонарушения в районе.

Дежурная часть отдела милиции «Нового района» оснащена устройствами мониторинга при спонсорской поддержке: торговый дом «Рубин» предоставил мониторы, Интернет-провайдер «Система» обеспечил бесперебойную трансляцию видеоизображения с веб-камер, установленных на ключевых участках одного из самых густонаселенных районов столицы. 

Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан является приоритетным направлением деятельности всех территориальных подразделений министерства внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 20 марта 2023 20:29

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