В НОВОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ ОТКРЫТ ПУНКТ МОНИТОРИНГА ПРАВОПОРЯДКА
Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Центр мониторинга общественного порядка на подведомственной территории открыт в дежурной части первого отдела милиции УВД по г. Сухум. Новый пункт контроля и реагирования посетил заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа. Он проинспектировал работу специалистов, отметив, что территориальная локация общественного мониторинга играет первостепенную роль в принятии управленческих решений с целью оперативного реагирования на все правонарушения в районе.
Дежурная часть отдела милиции «Нового района» оснащена устройствами мониторинга при спонсорской поддержке: торговый дом «Рубин» предоставил мониторы, Интернет-провайдер «Система» обеспечил бесперебойную трансляцию видеоизображения с веб-камер, установленных на ключевых участках одного из самых густонаселенных районов столицы.
Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан является приоритетным направлением деятельности всех территориальных подразделений министерства внутренних дел.
Об этом сообщает сайт МВД.