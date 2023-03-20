СОТРУДНИКИ МЧС РАССКАЗАЛИ ШКОЛЬНИКАМ КАК ВЫЖИТЬ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники отдела по гражданской защите МЧС Абхазии провели курс ознакомительных лекций с учащимися 10 и 11 классов средней школы №3 города Сухума. Темой лекций были землетрясения.

Природа возникновения данного стихийного происшествия, правила поведения при землетрясении, грамотная эвакуация людей – об этом и многом другом спасатели рассказали школьникам, сопровождая свое повествование документальной хроникой и фотографиями.

Мероприятие проводилось в рамках плановой профилактической работы спасательного ведомства страны по информированию населения Абхазии.