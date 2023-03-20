КНИГУ «КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗЕНТОВАЛИ В АГУ

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялась встреча заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, писателя Ивана Николаевича Соловьева с профессорско-преподавательским составом и студентами АГУ. До начала мероприятия гостя принял ректор университета, академик Алеко Гварамия.

Приветствуя гостя, ректор отметил, что он знаком не только с биографией ученого, но и знает о его большой деятельности как юриста, государственного и общественного деятеля, а также знаком с его произведениями.

Алеко Гварамия вручил Ивану Соловьеву буклет АГУ, юбилейные издания университета и памятные подарки. В свою очередь гость поблагодарил ректора за теплый дружественный прием.

Далее встреча продолжилась в одном из амфитеатров вуза, где Иван Соловьев презентовал свою книгу «Красные линии».

Во встрече также приняли участие глава Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Куплба, министр культуры РА Даур Кове, члены ректората АГУ.

Книга Ивана Соловьева «Красные линии» посвящена мужеству и отваге российских военнослужащих, проявляемых в ходе проведения специальной военной операции на Украине, их готовности пожертвовать собой ради спасения жизни боевых товарищей, безопасности и процветания Родины.

Книга уже была представлена в Донбассе, Калининграде, Туле, Пскове, Якутске, Владикавказе, Улан-Удэ, Мурманске, Москве, Московской области, а также в столице Республики Южная Осетия, городе Цхинвале.

Отдельной детективной линией сюжета является противостояние российской разведки и контрразведки, рассказывается о попытках украинских спецслужб и их агентов похитить оружие нового поколения, завербовать военнослужащих Вооруженных сил РФ для работы на противника.

«Красными линиями» для героев книги стали испытания, через которые им пришлось пройти: победить страх, не поддаться искушениям, проявить твердость и цельность характера, сострадание и великодушие.

В книге читатель узнает о дальнейших судьбах уже полюбившихся по фильму «Пункт пропуска» героев: адмирала Елагина, офицеров Алексея Филатова и Максима Шалаева, их бывшего друга капитана ВСУ Тараса Комко и его отца и др.

Иван Соловьев является автором более 350 научных работ, а также публицистических и художественных книг – «Крымская весна», «Искушение», «Купец в сапогах», «Доброе утро, Хаджарат» и др.

Об этом сообщает отдел информации и медиа коммуникации АГУ.