В АГУ ОТКРЫЛАСЬ ОТЧЕТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете открылась отчетная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава. Открывая пленарное заседание, проректор по научной работе, доктор филологических наук, профессор Джульетта Адлейба отметила, что, в целом, в научно-исследовательской работе АГУ по разным направлениям, сделано немало. Она подчеркнула, что результаты совместного труда будут подведены на итоговой отчетной научно-практической конференции.

Первый проректор АГУ, кандидат биологических наук, доцент Роман Дбар в своей речи подчеркнул три основные задачи университета – образование, наука, влияние и воздействие на общество. Роман Саидович отметил, что научная деятельность университета является одной из важнейших составляющих, так как трудно себе представить образовательный процесс в вузе, в котором нет научного процесса: «Университет является хранителем научной традиции, формирующим и создающим научные школы, потому что именно в научных школах возможно создать систему научных взглядов, а также научное сообщество, придерживающееся этих взглядов», – отметил Роман Дбар.

С докладами на пленарном заседании выступили: начальник Отдела науки и аспирантуры АГУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тимур Шалов («Сравнительная характеристика земельного фонда, процессов землепользования в Абхазии и России»); кандидат экономических наук, почетный профессор АГУ, руководитель Государственного комитета РА по статистике Кама Гогия («История абхазской статистики»); кандидат исторических наук, доцент Лиана Харчилава («Некоторые вопросы государственного строительства в современном мире»).

Отчетная научно-практическая конференция продолжит свою работу на факультетах до 30 марта. Затем пройдет научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых.

Подведение итогов конференции состоится 10 апреля в конференц-зале АГУ.

Об этом сообщает отдел информации и медиа коммуникации АГУ.