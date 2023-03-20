ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АИКА АРЗУМАНЯНА

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении дежурного изолятора временного содержания УВД по городу Сухум младшего лейтенанта милиции Арзуманяна Аика Амбарцумовича по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а равное сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

18 марта 2023 года, на территории хозяйственного двора УВД по городу по улице Леона, 29, сотрудниками Управления собственной безопасности МВД Республики Абхазия, в ходе реализации оперативной информации был задержан дежурный изолятора временного содержания УВД по городу Сухум младший лейтенант милиции Арзуманян Аик Амбарцумович, где в ходе личного досмотра последнего, из-за ремня носимых им форменных брюк сзади был изъят сверток, завернутый в черный полиэтилен с содержащимися в нем порошкообразным веществом белого цвета, 2-х граммовыми шприцами в количестве шести штук, которые Арзуманян А.А. незаконно приобрел при неустановленных следствием обстоятельствах, хранил при себе с целью последующего сбыта в ИВС УВД по городу Сухум, с использованием своего служебного положения, вопреки интересам службы.

В порядке статей 91,92 УПК Республики Абхазия, Арзуманян А.А. задержан органом предварительного расследования и водворен в ИВС МВД Республики Абхазия.

21 марта 2023 года, в Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому Арзуманян А.А. меры пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с частью 7 статьи 19.1 УПК Республики Абхазия, названное лицо не является виновным до вступления приговора или иного итогового судебного решения в законную силу.