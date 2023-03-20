 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АИКА АРЗУМАНЯНА

Новости Понедельник, 20 марта 2023 20:45
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АИКА АРЗУМАНЯНА

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении дежурного изолятора временного содержания УВД по городу Сухум младшего лейтенанта милиции Арзуманяна Аика Амбарцумовича по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а равное сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

18 марта 2023 года, на территории хозяйственного двора УВД по городу по улице Леона, 29, сотрудниками Управления собственной безопасности МВД Республики Абхазия, в ходе реализации оперативной информации был задержан дежурный изолятора временного содержания УВД по городу Сухум младший лейтенант милиции Арзуманян Аик Амбарцумович, где в ходе личного досмотра последнего, из-за ремня носимых им форменных брюк сзади был изъят сверток, завернутый в черный полиэтилен с содержащимися в нем порошкообразным веществом белого цвета, 2-х граммовыми шприцами в количестве шести штук, которые Арзуманян А.А. незаконно приобрел при неустановленных следствием обстоятельствах, хранил при себе с целью последующего сбыта в ИВС УВД по городу Сухум, с использованием своего служебного положения, вопреки интересам службы.

В порядке статей 91,92 УПК Республики Абхазия, Арзуманян А.А. задержан органом предварительного расследования и водворен в ИВС МВД Республики Абхазия.

21 марта 2023 года, в Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому Арзуманян А.А. меры пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с частью 7 статьи 19.1 УПК Республики Абхазия, названное лицо не является виновным до вступления приговора или иного итогового судебного решения в законную силу.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 20 марта 2023 20:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АГУ ОТКРЫЛАСЬ ОТЧЕТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РЕТРОПОЕЗД СОЧИ – ГАГРА ОТКРОЕТ НОВЫЙ СЕЗОН В КОНЦЕ АПРЕЛЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.