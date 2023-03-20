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Абхазия Информ

РЕТРОПОЕЗД СОЧИ – ГАГРА ОТКРОЕТ НОВЫЙ СЕЗОН В КОНЦЕ АПРЕЛЯ

Новости Понедельник, 20 марта 2023 20:51
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РЕТРОПОЕЗД СОЧИ – ГАГРА ОТКРОЕТ НОВЫЙ СЕЗОН В КОНЦЕ АПРЕЛЯ

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Туристический ретропоезд Сочи – Гагра начнет курсировать с 29 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. Ретросостав в новом сезоне будет перевозить пассажиров по новому расписанию, которое даст гостям возможность пробыть в Абхазии на несколько часов дольше, чем ранее. В меню появился и новый гастротур.

Туристический поезд Сочи – Гагра оформлен в стилистике 80-х годов ХХ века. Необычный состав будет курсировать ежедневно, за исключением вторника.

https://vesti-sochi.tv

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 20 марта 2023 20:53

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