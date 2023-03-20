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Абхазия Информ

ПОСОЛ АБХАЗИИ В НИКАРАГУА ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ

Новости Понедельник, 20 марта 2023 20:54
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Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария встретился с министром культуры Никарагуа Луисом Моралесом Алонсо. Во время рабочей встречи стороны обсудили вопросы активизации межгосударственного сотрудничества в области культуры.

По окончании встречи Инар Ладария и Луис Моралес Алонсо обменялись памятными подарками.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 20 марта 2023 21:32

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