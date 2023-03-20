ПОСОЛ АБХАЗИИ В НИКАРАГУА ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария встретился с министром культуры Никарагуа Луисом Моралесом Алонсо. Во время рабочей встречи стороны обсудили вопросы активизации межгосударственного сотрудничества в области культуры.

По окончании встречи Инар Ладария и Луис Моралес Алонсо обменялись памятными подарками.