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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИИ МИД АБХАЗИИ НАХОДЯТСЯ ЛИВАНЕ И АФГАНИСТАНЕ

Новости Понедельник, 20 марта 2023 21:32
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ДЕЛЕГАЦИИ МИД АБХАЗИИ НАХОДЯТСЯ ЛИВАНЕ И АФГАНИСТАНЕ

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Делегации МИД Республики Абхазия на текущей неделе находятся в рабочих поездках в Ливанской Республике и Афганистане.

Задачи рабочих поездок:

создание условий для развития торгово-экономических связей между Республикой Абхазия и соответствующими государствами;

учреждение торговых домов;

укрепление гуманитарных контактов со странами Ближнего Востока.

МИД Республики Абхазия придает большое значение всеобъемлющему развитию отношений с партнерами на Ближнем Востоке.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 20 марта 2023 21:38

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