ДЕЛЕГАЦИИ МИД АБХАЗИИ НАХОДЯТСЯ ЛИВАНЕ И АФГАНИСТАНЕ
Новости Понедельник, 20 марта 2023 21:32
Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Делегации МИД Республики Абхазия на текущей неделе находятся в рабочих поездках в Ливанской Республике и Афганистане.
Задачи рабочих поездок:
создание условий для развития торгово-экономических связей между Республикой Абхазия и соответствующими государствами;
учреждение торговых домов;
укрепление гуманитарных контактов со странами Ближнего Востока.
МИД Республики Абхазия придает большое значение всеобъемлющему развитию отношений с партнерами на Ближнем Востоке.