ДЕЛЕГАЦИИ МИД АБХАЗИИ НАХОДЯТСЯ ЛИВАНЕ И АФГАНИСТАНЕ

Сухум. 20 марта 2023. Абхазия-Информ. Делегации МИД Республики Абхазия на текущей неделе находятся в рабочих поездках в Ливанской Республике и Афганистане.

Задачи рабочих поездок:

создание условий для развития торгово-экономических связей между Республикой Абхазия и соответствующими государствами;