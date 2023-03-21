ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В XIV СЪЕЗДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА»

Сухум. 21 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в XIV очередном съезде политической партии «Амцахара», на котором обсуждались актуальные вопросы внешней и внутренней повестки, общественно-политическая и экономическая ситуация в Абхазии. На съезде также присутствовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты, члены правительства, представители городских и районных администраций.

В своем выступлении на съезде глава государства охарактеризовал ситуацию вокруг Абхазии как сложную.

«Международная военно-политическая обстановка крайне сложная. Россия, как говорилось ранее, вынуждена проводить специальную военную операцию. Против нашего союзника выступает более 50 государств, в том числе почти вся Европа и США.

На этом фоне эти же силы хотят свергнуть правительство Грузии и открыть второй фронт. В этих целях готовится крупномасштабные политические акции в Грузии в апреле-мае текущего года. Сегодня обстановка намного сложнее, чем в 2008 году. В этих условиях нам необходимо постоянно укреплять всемерное, разностороннее взаимодействие с Российской Федерацией и ее регионами. Нам необходимо в сжатые сроки решить вопросы, которые создают неблагоприятный фон в наших межгосударственных отношениях, и они нам хорошо известны.

Возможности по укреплению оборонной мощи страны, созданием единого пространства обороны и безопасности, заложенные в Договоре между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 24 ноября 2014 года, не были использованы в должной мере. Прежде всего, я имею в виду то, что в 2019 году в Абхазии было запланировано решение о строительстве совместной военной базы в селе Маркула Очамчырского района, и вместе с ней модернизацию и материально-техническое обеспечение подразделению вооруженных сил Абхазии. Это серьезное упущение, и я бы очень не хотел, чтобы последствия этой ошибки испытали на себе наши граждане.

Несмотря на это, враг не пройдет, кто бы его там ни подталкивал. Мы обеспечим единство внутри Абхазии. Будучи верными союзниками России, перенесем все тяготы и невзгоды, которые нам уготовит судьба. Для этого мы должны быть вместе.

Есть вещи, о которых публично говорить я не могу. Мы проводим масштабную работу по повышению мобилизационной готовности, по повышению боевой готовности вооруженных сил Республики Абхазия. Нам война не нужна, но мы готовы ко всему. Вместе, в единстве, и в союзе с братской Россией», – сказал Аслан Бжания.

Об этом сообщает сайт президента.