АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ОБЛАДАТЕЛЯ ТИТУЛА ЧЕМПИОНА РОССИИ ПО БОКСУ БАТАЛА ЧЕЖИЯ

Сухум. 21 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял чемпиона России по боксу Батала Чежия и тренера Алика Карди-оглы. Поздравляя Чежия глава государства отметил, что боксер молод и впереди у него еще много побед.

Аслан Бжания выразил уверенность, что победа Батала Чежия послужит стимулом для популяризации бокса в Республике Абхазия, подчеркнув, что «сотни детей в Абхазии будут выбирать этот путь, этот спорт».

Также резидент назвал чемпиона гордостью Абхазии, чьи победы поднимают дух нашего народа.

Батал Чежия в свою очередь поблагодарил аслана Бжания за оказанную ему помощь, без которой, по его словам, невозможно было бы добиться таких высоких результатов и достигать побед.

Тренер Алик Карди-оглы рассказал, что благодаря этой победе спортивные залы Абхазии переполнены детьми, тоже желающими стать чемпионами по боксу. Он также отметил, что в ближайших планах значится подготовка Батала Чежия к участию в турнире за обладание «Кубка Содружества наций», в котором принимают участие спортсмены из дружественных России стран.

Тренер поблагодарил Аслана Бжания за активную поддержку спортсмена и пообещал, что они завоюют еще не один чемпионский пояс.

Батал Чежия завоевал титул чемпиона России среди профессионалов, победив техническим нокаутом в 4 раунде спортсмена из Дагестана Мурада Далхаева. Это 12 победа в копилке профессионального боксера, обладателя титула чемпиона СНГ.

Об этом сообщает сайт президента.