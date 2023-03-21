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Абхазия Информ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИНЯЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РОБЕРТА АРШБА

Новости Вторник, 21 марта 2023 19:29
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИНЯЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РОБЕРТА АРШБА

Сухум. 21 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял Роберта Аршба в связи с истечением срока его полномочий в должности председателя Контрольной палаты. Роберт Аршба в этой должности проработал 10 лет с момента назначения 29 апреля 2013 года. Президент поблагодарил Роберта Аршба за добросовестную и ответственную работу в Контрольной палате, отметив, что его опыт, знания и профессионализм и в дальнейшем обязательно будут востребованы государством.

Контрольная палата является постоянно действующим независимым органом государственного финансового контроля, и была учреждена 5 ноября 2010 года. Председатель Контрольной палаты назначается на должность и освобождается от должности Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия по представлению Президента Республики Абхазия большинством голосов от общего числа депутатов сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть Председателем Контрольной палаты более двух сроков подряд.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 21 марта 2023 19:32

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