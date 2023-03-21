ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ К 100-ЛЕТИЮ СССР ВРУЧИЛИ В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ

Сухум. 21 марта 2023. Абхазия-Информ. Церемония вручения памятных медалей к 100-летию СССР прошла во вторник в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме. К награждению были представлены более 30 бывших советских, партийных и комсомольских руководителей Абхазии.

Мероприятие было организовано МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме и Коммунистической партией Абхазии. Медали, которыми награждали партийных деятелей, были учреждены Центральным Комитетом Коммунистической партии России в ознаменование 100-летнего юбилея со дня образования СССР, а также 102-ой годовщины советизации Абхазии.

«Совсем недавно в Москве отметили 100-летие со дня образования СССР. А мы каждый год в марте традиционно отмечаем день советизации Абхазии. И учитывая всё это, Коммунистическая фракция Госдумы РФ направила нам предложение вручить награды самым заслуженным деятелям абхазского советского прошлого», - сказал советник руководителя Дома Москвы, бывший Первый секретарь Очамчырского райкома партии Борис Накопия, открывая мероприятие.

По словам руководителя Дома Москвы в Сухуме Александра Бигвава, символичным является тот факт, что церемония награждения проходит в Доме Москвы.

«На мой взгляд весьма символично, что это происходит именно в Доме Москвы, так как Москва была столицей Советского Союза - центром притяжения и объединяла все народы, населявшие СССР. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить ваши заслуги перед советским государством, его многонациональным народом и конечно же перед Абхазской АССР»,а – с казал он.

Бигвава выразил благодарность бывшим советским и партийным работникам за их вклад в развитие Советской Абхазии и заслуги перед независимым Абхазским государством.

«Позвольте поблагодарить вас за ваш вклад в развитие Советской Абхазии! За ваши заслуги перед уже независимым Абхазским государством! Без сомнений, вы являетесь достойным примером для молодого поколения! Со 100-летием образования СССР, дорогие наши старшие товарищи», – подчеркнул он.

В своём выступлении председатель Коммунистической партии Абхазии Бакур Бебия отметил, что в годы советской власти были заложены основы государственности республики, развития её национальной культуры и абхазского языка, а также он подчеркнул, что в советские времена было совершено множество великих мировых прорывов.

Представитель Коммунистической партии Абхазии Астамур Матуа зачитал поздравительную ноту, которую прислал председатель Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов.

«От лица Коммунистической партии Российской Федерации хотел бы поприветствовать участников праздничных мероприятий в Доме Москвы, посвящённых празднованию советизации Абхазии и 100-летию со дня образования Советского Союза… Народы России и Абхазии – это верные союзники, наши страны – стратегические партнеры. Россия оказывает существенную финансовую помощь Абхазии и абхазские воины активно участвуют в специальной военной операции на Украине. Контакты по линии коммунистической партии стали хорошей традицией», – говорится в телеграмме Зюганова.

В мероприятии, помимо бывших советских партийных деятелей, приняли участие представители Администрации Президента Республики Абхазия, Посольства РФ в РА, Народного Собрания – Парламента РА, научного, экспертного, а также студенческого сообщества, организаций российских соотечественников Абхазии.

Организаторы выражают благодарность руководителю отдела культуры Гулрыпшского района Валентине Пицевич за помощь в организации мероприятия.