НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯТА КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сухум. 21 марта 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК, в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта т/п «Псоу», по направлению «Импорт» при проведении таможенного досмотра автотранспортного средства, в бортовом отсеке, в картонной коробке была обнаружена косметическая продукция в количестве 198 ед., о наличии которой в установленной форме заявлено не было.

