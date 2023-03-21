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Абхазия Информ

НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯТА КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Новости Вторник, 21 марта 2023 19:35
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НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯТА КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сухум. 21 марта 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК, в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта т/п «Псоу», по направлению «Импорт» при проведении таможенного досмотра автотранспортного средства, в бортовом отсеке, в картонной коробке была обнаружена косметическая продукция в количестве 198 ед., о наличии которой в установленной форме заявлено не было.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 21 марта 2023 19:39

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