НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯТА КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сухум. 21 марта 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК, в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта т/п «Псоу», по направлению «Импорт» при проведении таможенного досмотра автотранспортного средства, в бортовом отсеке, в картонной коробке была обнаружена косметическая продукция в количестве 198 ед., о наличии которой в установленной форме заявлено не было.
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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