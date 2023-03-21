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Абхазия Информ

КРАСНОДАРСКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ ПАРФЮМИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 21 марта 2023 19:43
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КРАСНОДАРСКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ ПАРФЮМИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 21 марта 2023. Абхазия-Информ. На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного контроля автомобиля марки TOYOTA COROLLA, прибывшего из Абхазии была обнаружена партия незадекларированного товара.

По результатам таможенного осмотра транспортного средства с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, дальнейшего таможенного досмотра в багажном отделении автомобиля были обнаружены пакеты с коробками парфюмерной продукции различных торговых марок.

Общее количество парфюмерной продукции в двух пакетах составило 40 штук. Пассажирскую таможенную декларацию водитель, которому принадлежал товар, не заполнял и в таможенный орган не подавал, разрешительных документов не предъявлял.

«Судя по количеству и характеру товара, он предназначался не для личного пользования, поэтому подлежал таможенному декларированию, – отметил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Товар изъят, образцы направлены на экспертизу».

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Проводится административное расследование.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 21 марта 2023 19:50

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