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Абхазия Информ

В СЕЛЕ ГУП ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ВОЩИНЫ ДЛЯ ПАСЕКИ

Новости Среда, 22 марта 2023 19:38
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В СЕЛЕ ГУП ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ВОЩИНЫ ДЛЯ ПАСЕКИ

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Жители села Гуп Очамчырского района Тенгиз Хведелидзе и Омар Пилия в рамках проекта реализации ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства» получили оборудование по переработке воска и производства вощины. Агрегат «Маргарита» единственный в такой модификации не только в районе, но и в Абхазии. Проект был осуществлён благодаря поддержке и содействию начальника отдела сельского хозяйства Тенгиза Какубава, к которому пчеловоды обратились за помощью.

Раньше вощину  привозили из России или же изготавливали здесь в Абхазии кустарным способом. Но сейчас, благодаря осуществлению этого проекта, вощина станет отечественной,  высококачественной и стерильной.

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Пчеловоды давно занимаются любимым делом: у каждого из них сегодня больше ста ульев, в хорошие времена было и по двести, и за год пасечники собирали до четырех тонн.

Мед производимый абхазскими пчелами, особенный, его отмечают за его яркий вкус и лечебные свойства, многие считают его одним из секретов абхазского долголетия. Надо отметить качество этого целебного нектара, зависит от многих факторов, но и качества вощины в том числе.

В последнее  время пчелы стали гибнуть, пасечники, версии много – от изменения климата, до качества вощины. Как отмечают сами пасечники, нужна лаборатория и специалисты, которые точно смогут определить причину  гибели пчёл.

В Абхазии мед производят  круглогодично, благодаря  «абхазянкам», как называют ласково пчеловоды трудолюбивых пчел и благоприятному климату нашего чудесного края.  Но существует проблема с реализацией мёда и связана она с рядом причин, в частности с вывозом и повышением налога на добавленную стоимость.

На отечественном рынке мед пользуется большим спросом, но пасечники признаются, что продукции пчеловодства столько, что давно пора налаживать рынок сбыта и экспортировать этот целебный солнечный нектар в Россию. 

Абхазские пасечники  надеются, что в скором времени заказы на вощину появятся со всей Абхазии, а только из Очамчырского района, а объемы производства увеличатся в разы.

Об этом сообщает Очамчыра-информ.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 22 марта 2023 19:41

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