В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПРОЙДУТ ДНИ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. С 4 по 7 апреля в Южной Осетии пройдут Дни культуры Республики Абхазия. В Цхинвале познакомятся с творчеством Государственного молодежного театра, Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия.

Торжественное открытие Дней культуры Абхазии состоится 5 апреля в Государственном драматическом театре имени К. Л. Хетагурова показом спектакля Государственного молодежного театра «Третий день войны» по мотивам рассказов народного писателя Абхазии Шалодии Аджинджал.

6 апреля запланированы концерты Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия и артистов абхазской эстрады.

«Это прекрасная возможность рассказать о наших традициях, истории и культуре. Мы договорились об обменных культурных мероприятиях, и вот в этом году все собираемся реализовать.

«С 4 по 7 апреля мы проведем Дни культуры Абхазии, а чуть позже состоится ответный визит у нас в Абхазии, где пройдут Дни культуры Южной Осетии», – отметил министр культуры Республики Абхазия Даур Кове.

Он также подчеркнул значимость дней культуры в укреплении мира, взаимообогащении культур двух братских народов, расширении гуманитарного диалога.

Об этом сообщает Минкультуры Абхазии.