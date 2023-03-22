В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПРОЙДУТ ДНИ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ
Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. С 4 по 7 апреля в Южной Осетии пройдут Дни культуры Республики Абхазия. В Цхинвале познакомятся с творчеством Государственного молодежного театра, Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия.
Торжественное открытие Дней культуры Абхазии состоится 5 апреля в Государственном драматическом театре имени К. Л. Хетагурова показом спектакля Государственного молодежного театра «Третий день войны» по мотивам рассказов народного писателя Абхазии Шалодии Аджинджал.
6 апреля запланированы концерты Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия и артистов абхазской эстрады.
«Это прекрасная возможность рассказать о наших традициях, истории и культуре. Мы договорились об обменных культурных мероприятиях, и вот в этом году все собираемся реализовать.
«С 4 по 7 апреля мы проведем Дни культуры Абхазии, а чуть позже состоится ответный визит у нас в Абхазии, где пройдут Дни культуры Южной Осетии», – отметил министр культуры Республики Абхазия Даур Кове.
Он также подчеркнул значимость дней культуры в укреплении мира, взаимообогащении культур двух братских народов, расширении гуманитарного диалога.
Об этом сообщает Минкультуры Абхазии.
Последнее от Super User
- МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ СТОЛИЦЫ ПРИГЛАШАЮТ НА ОТКРЫТУЮ ВСТРЕЧУ
- ВЫЕЗДНОЕ ОТЧЕТНО-ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ В ОВД ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА
- В СЕЛЕ ГУП ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ВОЩИНЫ ДЛЯ ПАСЕКИ
- КРАСНОДАРСКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ ПАРФЮМИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ
- СЕКРЕТАРЬ СОВБЕЗА СЕРГЕЙ ШАМБА ВСТРЕТИЛСЯ С РАШИДОМ НУРГАЛИЕВЫМ