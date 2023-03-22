ВЫЕЗДНОЕ ОТЧЕТНО-ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ В ОВД ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба, первый заместитель министра Руслан Ажиба – начальник криминальной милиции и заместитель министра Беслан Чкадуа – начальник милиции общественной безопасности подвели итоги работы подразделения по основным направлениям деятельности.

О результатах службы личного состава Гулрыпшского РОВД доложил начальник отдела Резо Гулария.

За 12 месяцев 2022 года на территории района зарегистрировано 44 преступления, из которых раскрыто 43, что составляет 97.7% раскрываемости. В сравнении с 2021 годом количество совершенных преступлений общеуголовной направленности уменьшилось на 17 единиц, а раскрываемость в целом выросла на 4,3%.

Из 44 имевших место преступлений 11 относятся к категории тяжких и 10 из них раскрыты – раскрываемость тяжких преступлений составила 75%. ОУР ОВД по Гулрыпшскому району в 2022 году заведено 4 розыскных дела, всего на 1 января текущего года в розыске состоят 19 лиц, скрывающихся от следствия и суда. Активизированы оперативно-профилактические мероприятия в отношении лиц, состоящих на оперативном учете, а так же лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы.

Следственной группой ОВД по Гулрыпшскому району возбуждено 22 уголовных дела, окончено производством и направлено в суд 19 уголовных дел. Группой дознания райотдела возбуждено 15 уголовных дел, направлено в суд 12 уголовных дел.

По линии милиции общественной безопасности за отчетный период было проведено 152 профмероприятия, исполнено 202 отдельных поручения, к административной ответственности привлечены 176 граждан. По результатам деятельности группы лицензионно-разрешительной работы – на предмет соответствия условий хранения огнестрельного оружия проведены проверки наличия сейфов, составлено 27 административных протоколов, изъято 3 единицы гладкоствольного оружия.

Начальник РОВД так же доложил, что в инспекции по делам несовершеннолетних на учете состоят четверо подростков и одна неблагополучная семья, требующая социального контроля.

Вальтер Бутба, отметив особую важность работы с несовершеннолетними, дал установку ответственным подразделениям – ИДН и участковым уполномоченным милиции системно проводить профилактику правового и нравственного воспитания подрастающего поколения во взаимодействии с родителями и педагогами, работать над проблемами людей, взаимодействовать, помогать им.

Резо Гулария отчитался по итогам работы Госавтоинспекции отдела. За 2022 год службой ОГАИ было выявлено 4 106 нарушений в области дорожного движения, из которых особо аварийноопасных нарушений: 541 факт против 320 за прошедший отчетный период за управление транспортом в нетрезвом состоянии, 760 фактов нарушений правил обгона и пересечения сплошной линии разметки. Так же 389 нарушений норм тонирования автостекол – за предыдущий период 172 факта. Лишено прав управления автотранспортным средством 220 человек, 12 материалов по административным правонарушениям в области дорожного движения направлено в суд.

На территории Гулрыпшского района мело место 26 дорожно-транспортных происшествий в 2022 году, в которых погибли 3 человека и 37 получили травмы, за предыдущий отчетный период произошло 32 аварии с тяжкими последствиями, погибших граждан было 8 и 34 травмированы.

Особое внимание результатам работы подразделений Госавтоинспекции районного отдела внутренних дел уделил заместитель министра Беслан Чкадуа, отметив, что по итогам прошедшего года Гулрыпшский район был показательным в части контроля над соблюдением правил дорожного движения и наименьшим количеством ДТП с тяжкими последствиями, в текущем периоде работу ГАИ необходимо усилить.

При некомплекте кадрового состава ОГАИ райотдела для должного контроля на подведомственной территории полковник Чкадуа обозначил схему усиления дорожно-патрульной службы силами иных подразделений райотдела, а так же путем ротации части экипажей спецроты УГАИ МВД.

Так же курирующий службу Госавтоинспекции заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа поставил задачи группе административной практики четко контролировать электронный реестр первичных и последующих нарушений в области дорожного движения с целью применения соответствующих законных мер взыскания в отношении правонарушителей вплоть до лишения прав на управление автотранспортным средством.

По итогам совещания министром внутренних дел были даны ряд служебных указаний в части оперативно-розыскной работы и предупреждения преступлений на территории района, а так же обеспечению общественного порядка. В целях организации безопасности дорожно-транспортного движения и недопущения нарушений ПДД глава МВД поставил усиленные требования к несению службы на посту ГАИ «Мачара», выразив неудовлетворение текущей работой.

Обращаясь к личному составу Гулрыпшского РОВД, Вальтер Бутба отметил, что коллектив подразделения в большинстве молодой, перспективный, но сегодняшние реалии уже требуют большой самоотдачи от каждого сотрудника органов внутренних дел и только в слаженной работе можно добиться весомых результатов.

Начальник РОВД Резо Гулария поблагодарил министра внутренних дел и руководство ведомства за доверие и поддержку в службе и заверил, что, несмотря на имеющиеся трудности и ряд проблем, коллектив отдела внутренних дел готов повышать качество работы по всем направлениям.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.