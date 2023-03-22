 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ СТОЛИЦЫ ПРИГЛАШАЮТ НА ОТКРЫТУЮ ВСТРЕЧУ

Новости Среда, 22 марта 2023 20:07
Оцените материал
(0 голосов)
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ СТОЛИЦЫ ПРИГЛАШАЮТ НА ОТКРЫТУЮ ВСТРЕЧУ

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Управление по делам молодёжи и спорта Администрации города Сухум приглашает молодых столичных музыкантов в возрасте до 30 лет на открытую встречу, которая состоится 29 апреля в офисе управления по адресу: ак. Марра, 8.

В ходе встречи будут затронуты проблемы реализации потенциала молодых музыкантов, а также план управления по мероприятиям в рамках взаимодействия с творческой молодежью в 2023 год.

Для записи на встречу, писать на вотсап: +79407273634. Обязательно указывать в сообщении следующую информацию: ФИО, возраст, место учебы/работы, контактный номер телефона.

Время встречи будет уточнено после сформированного списка участников первой встречи.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 22 марта 2023 20:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫЕЗДНОЕ ОТЧЕТНО-ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ В ОВД ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА У МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ НАЧИНАЕТСЯ РАМАДАН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.