МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ СТОЛИЦЫ ПРИГЛАШАЮТ НА ОТКРЫТУЮ ВСТРЕЧУ

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Управление по делам молодёжи и спорта Администрации города Сухум приглашает молодых столичных музыкантов в возрасте до 30 лет на открытую встречу, которая состоится 29 апреля в офисе управления по адресу: ак. Марра, 8.

В ходе встречи будут затронуты проблемы реализации потенциала молодых музыкантов, а также план управления по мероприятиям в рамках взаимодействия с творческой молодежью в 2023 год.

Для записи на встречу, писать на вотсап: +79407273634. Обязательно указывать в сообщении следующую информацию: ФИО, возраст, место учебы/работы, контактный номер телефона.

Время встречи будет уточнено после сформированного списка участников первой встречи.