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Абхазия Информ

У МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ НАЧИНАЕТСЯ РАМАДАН

Новости Среда, 22 марта 2023 20:14
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У МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ НАЧИНАЕТСЯ РАМАДАН

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Руководство Единого духовного управления мусульман Абхазии обратилось к мусульманам республики с объявлением об определении даты начала месяца Рамадан. В объявлении говорится:

«К сведению мусульман, всех граждан Абхазии. Сегодня не было зафиксировано появление нового полумесяца, поэтому завтра 30 день месяца Шаабан. Первый день Священного месяца Рамадан приходится на 23 марта.

Просим Аллаха дать нам встретить и провести Пост в месяц Рамадан в покорности и поклонении Ему, принять наш пост, молитвы и добрые дела, простить нам наши прегрешения и укрепить нас на прямом пути! Амин!»

Согласно Корану, именно в месяц Рамадан Аллах ниспослал людям это Писание. На протяжении Рамадана мусульмане обязаны соблюдать пост, во время которого они воздерживаются от еды, питья и супружеской близости в светлое время суток. Пост могут не соблюдать только дети, пожилые люди, физически нездоровые и находящиеся в путешествии. Также, в этот месяц верующие чаще посещают мечети, чтобы совершать коллективные молитвы, и предаться чтению Корана. Помимо коллективных обязательных молитв, на протяжении Рамадана в мечети совершаются ночные добровольные молитвы. Следующий день после окончания Священного месяца для мусульман считается праздничным (Аурычра ныҳәа, Ураза байрам), когда каждый состоятельный мусульманин жертвует продукты питания в пользу неимущего, после чего в мечети совершается коллективная праздничная молитва.

https://islam-abkhazia.org/eduma-obyavilo-datu-nachala-mesyatsa-ramadan/

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 22 марта 2023 20:17

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