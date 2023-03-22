К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Министерство сельского хозяйства Абхазии сообщает: для проведения работ, направленных на защиту растений от вредоносности коричнево-мраморного клопа, распространения американской белой бабочки и от грибковых болезней растений ореха фундука создан запас пестицидов. В резерве МСХ присутствуют:

Фунгициды для локализации грибковых заболеваний ореха фундука:

– « Титул Трио» с нормой расхода 0.4-0.6 л/га;

– «Медея» с нормой расхода 0.8-1.2 л/га;

– «Винтаж» с нормой расхода 0.8-1 л/га.

Препараты широкого спектра, системного действия гарантируют продолжительную защиту растений от поражения спорами грибковых заболеваний.

Инсектициды для борьбы с комплексом вредоносных насекомых:

– «Эсперо» с нормой расхода 0.15-0.25 л/га. Двухкомпонентный системный инсектицид для надежного контроля разных типов вредителей на широком спектре растений;

– «Фаскорд» с нормой расхода 0.15-0.25 л/га;

– «Зондер» с нормой расхода 0.8-2.0 л/га.

Пиретроидные инсектициды контактного действия с овицидным эффектом для борьбы с американской белой бабочкой, саранчовыми, листогрызущими гусеницами, чешуекрылых и т.п. Обладает контактным действием:

– «Герольд» с нормой расхода 1-2л/га.

Препараты предназначены для безвозмездной помощи населению сельской местности, с целью опрыскивания растений при крайней необходимости.

Регламент применения, способы приготовления растворов, варианты комбинирования препаратов в растворе для опрыскивания крайне важно согласовать со специалистом. Пестициды-ядовиты для окружающей среды при неграмотном их использовании.

Препараты можно заказать у главы сельской администрации и получить бесплатно.