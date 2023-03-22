ПОДПИСАН УКАЗ О ВЕСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве в апреле-июне 2023 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

С 1 апреля по 30 июня 2023 года в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.