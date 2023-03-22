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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2023 ГОД»

Новости Среда, 22 марта 2023 20:32
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СОСТОЯЛОСЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2023 ГОД»

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве сельского хозяйства состоялось второе заседание конкурсной комиссии по реализации ведомственной краткосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2023 год». Вел его первый  вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. 

Он представил отчет о проделанной работе по реализации программы «Развитие сельского хозяйства» за 2021-2022 гг.

В 2021 году Республиканским бюджетом на развитие сельского хозяйства было предусмотрено 100 млн руб. Из них было освоено 91 млн 742 тыс. 172 руб. по следующим программным мероприятиям:

  • 9 616 062 руб. – приобретено 3 760 литров химических препаратов для обработки сельскохозяйственных насаждений;
  • 1 673 813 руб. – оплачено за механический сбор мраморного клопа населением в Гулрыпшском, Очамчырском и Галском районах;
  • 2 393 896 руб. – проведена химическая обработка сельхозугодий и проселочных дорог на площади 10 339 га.

На 77 млн 483 тыс. 683 рублей одобрены и реализованы 91 проект по  таким направлениям, как растениеводство, животноводство, переработка c/x продукции, рыбоводство. Всего создано 73 рабочих места на мини-предприятиях и задействовано в производстве сельхозпродукции 122 человека.

Переработка сельхозпродукции: создано 7 мини-предприятий по переработке с/х продукции и оказана поддержка 5 мини-предприятиям (73  рабочих мест). На эти цели потрачено   37 млн 482 тыс.  743 рублей.

Растениеводство: заложено 82 га многолетних культур, организовано три теплицы. В этой сфере деятельности задействовано 76 человек, затрачено 26 млн 713  тыс. 440 рублей.

Животноводство: одобрено 19 проектов по приобретению крупного рогатого скота на сумму 8 млн 475 тыс. рублей.

Для двух проектов крупный рогатый скот приобретен у местного населения на сумму 1 млн 555  тыс. 320 рублей (21 буйвол и 10 коров).

Для 17 участников Программы было заказано 90 голов крупного рогатого скота в рамках соглашения между Минсельхозом Абхазии и ООО «Таурус» (хозяйство по разведению крупнорогатого скота в Татарстане) на сумму 6 млн 919  тыс. 680 рублей.

Птицеводство: поддержку получили 9 проектов. Общее занятых  – 15 человек. Затрачено 3 млн 812  тыс. 500 рублей.

Рыбоводство: поддержку получил один проект, с тремя рабочими местами. Затрачено на проект 1 млн рублей.

Распределение проектов и денежных средств в 2021 году по районам выглядит следующим образом:

  • Гагрский район – 8 проектов на сумму 3 816 578 руб.;
  • Гудаутский район – 18 проектов на сумму  11 934 563 руб.;
  • Сухумский район –  6 проектов на сумму 5 839 680 руб.;
  • Гулрыпшский район –  12 проектов на сумму  9 472 000 руб.;
  • Очамчырский район –  39 проектов на сумму  28 292 862 руб.;
  • Ткуарчалский район –  5 проектов на сумму  16 278 000 руб.;
  • Галский район –  3 проекта на сумму 1 850 000 руб.

Беслан Джопуа рассказал о достигнутых результатах по программе на 2022 год.

В 2022 году, так же, как и в 2021 году, республиканским бюджетом было предусмотрено на развитие с/х - 100 млн рублей. Конкурсная комиссия одобрила 162 проект на сумму 76 млн 811 тыс. 404 рубля.

Из них было направлено:   

  • на растениеводство - 56 проектов на  27 530 578 рублей;
  • на животноводство - 50 проектов на 16 680 000 рублей;
  • на переработку с/х продукции - 17 проектов на 25 547 000 рублей;
  • на приобретение малой механизации - 35 проектов на 8 871 404 рублей;
  • на рыбоводство - 2 500 000 рублей;
  • на приобретение химических препаратов (пестицидов) - 10 000 000 рублей;
  • на приобретение запчастей и ГСМ для МТС районов - 6 000 000 рублей;
  • на приобретение оборудования для ветеринарной лаборатории - 3 871 018 рублей.

Распределение проектов в 2022 году по районам выглядит следующим образом:

  • Гагрский район – 8 проектов;
  • Гудаутский район – 25 проектов;
  • Сухумский район –  17 проектов.;
  • Гулрыпшский район –  26 проектов;
  • Очамчырский район –  70 проектов;
  • Ткуарчалский район –  3 проекта;
  • Галский район –  10 проектов.

В общей сложности за два года было профинансировано 253 проекта на сумму 154 млн 295 тыс. 087 рублей.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 22 марта 2023 20:44

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