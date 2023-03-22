СОСТОЯЛОСЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2023 ГОД»

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве сельского хозяйства состоялось второе заседание конкурсной комиссии по реализации ведомственной краткосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2023 год». Вел его первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

Он представил отчет о проделанной работе по реализации программы «Развитие сельского хозяйства» за 2021-2022 гг.

В 2021 году Республиканским бюджетом на развитие сельского хозяйства было предусмотрено 100 млн руб. Из них было освоено 91 млн 742 тыс. 172 руб. по следующим программным мероприятиям:

9 616 062 руб. – приобретено 3 760 литров химических препаратов для обработки сельскохозяйственных насаждений;

1 673 813 руб. – оплачено за механический сбор мраморного клопа населением в Гулрыпшском, Очамчырском и Галском районах;

2 393 896 руб. – проведена химическая обработка сельхозугодий и проселочных дорог на площади 10 339 га.

На 77 млн 483 тыс. 683 рублей одобрены и реализованы 91 проект по таким направлениям, как растениеводство, животноводство, переработка c/x продукции, рыбоводство. Всего создано 73 рабочих места на мини-предприятиях и задействовано в производстве сельхозпродукции 122 человека.

Переработка сельхозпродукции: создано 7 мини-предприятий по переработке с/х продукции и оказана поддержка 5 мини-предприятиям (73 рабочих мест). На эти цели потрачено 37 млн 482 тыс. 743 рублей.

Растениеводство: заложено 82 га многолетних культур, организовано три теплицы. В этой сфере деятельности задействовано 76 человек, затрачено 26 млн 713 тыс. 440 рублей.

Животноводство: одобрено 19 проектов по приобретению крупного рогатого скота на сумму 8 млн 475 тыс. рублей.

Для двух проектов крупный рогатый скот приобретен у местного населения на сумму 1 млн 555 тыс. 320 рублей (21 буйвол и 10 коров).

Для 17 участников Программы было заказано 90 голов крупного рогатого скота в рамках соглашения между Минсельхозом Абхазии и ООО «Таурус» (хозяйство по разведению крупнорогатого скота в Татарстане) на сумму 6 млн 919 тыс. 680 рублей.

Птицеводство: поддержку получили 9 проектов. Общее занятых – 15 человек. Затрачено 3 млн 812 тыс. 500 рублей.

Рыбоводство: поддержку получил один проект, с тремя рабочими местами. Затрачено на проект 1 млн рублей.

Распределение проектов и денежных средств в 2021 году по районам выглядит следующим образом:

Гагрский район – 8 проектов на сумму 3 816 578 руб.;

Гудаутский район – 18 проектов на сумму 11 934 563 руб.;

Сухумский район – 6 проектов на сумму 5 839 680 руб.;

Гулрыпшский район – 12 проектов на сумму 9 472 000 руб.;

Очамчырский район – 39 проектов на сумму 28 292 862 руб.;

Ткуарчалский район – 5 проектов на сумму 16 278 000 руб.;

Галский район – 3 проекта на сумму 1 850 000 руб.

Беслан Джопуа рассказал о достигнутых результатах по программе на 2022 год.

В 2022 году, так же, как и в 2021 году, республиканским бюджетом было предусмотрено на развитие с/х - 100 млн рублей. Конкурсная комиссия одобрила 162 проект на сумму 76 млн 811 тыс. 404 рубля.

Из них было направлено:

на растениеводство - 56 проектов на 27 530 578 рублей;

на животноводство - 50 проектов на 16 680 000 рублей;

на переработку с/х продукции - 17 проектов на 25 547 000 рублей;

на приобретение малой механизации - 35 проектов на 8 871 404 рублей;

на рыбоводство - 2 500 000 рублей;

на приобретение химических препаратов (пестицидов) - 10 000 000 рублей;

на приобретение запчастей и ГСМ для МТС районов - 6 000 000 рублей;

на приобретение оборудования для ветеринарной лаборатории - 3 871 018 рублей.

Распределение проектов в 2022 году по районам выглядит следующим образом:

Гагрский район – 8 проектов;

Гудаутский район – 25 проектов;

Сухумский район – 17 проектов.;

Гулрыпшский район – 26 проектов;

Очамчырский район – 70 проектов;

Ткуарчалский район – 3 проекта;

Галский район – 10 проектов.

В общей сложности за два года было профинансировано 253 проекта на сумму 154 млн 295 тыс. 087 рублей.

Об этом сообщает Апсныпресс.