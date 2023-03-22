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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА В ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ

Новости Среда, 22 марта 2023 20:44
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ВСТРЕЧА В ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба провел встречу со своим коллегой из турецкого города Бакыркёй Саитом Бабаоглу.  На встрече присутствовали советник президента по спорту Ахра Ашуба, зампредседателя Государственного комитета по репатриации Астамур Багателия, зампредседателя Госкомитета Беслан Карчава и Роман Цкуа, начальник отдела по связям с соотечественниками Госкомитета по репатриации Инал Хутаба, президент Федерации профессионального бокса Альберт Карди-оглы и молодой и перспективный спортсмен, чемпион Абхазии по профессиональному боксу Енвер Бзагуа, который был признан лучшим спортсменом Турции.

«Я рад вас приветствовать сегодня здесь. Абхаз, где бы он не находился, остается абхазом, а Абхазия – его Родина. Наши соотечественники, которые проживают в Турции оказывают всяческую помощь и поддержку. Хочу, чтобы мы были достойны этого. Наша сегодняшняя встреча бесполезна, если мы не будем скреплять наши связи и понимать друг друга. Мы должны служить народу Абхазии и работать во благо нашей республики», – сказал Хагба.

Глава ведомства отметил, что он рад встрече с Енвером Бзагуа.

«Мы очень гордимся его победами и успехами. Он выступает под абхазским флагом и представляет нашу республику. С нашей стороны мы будем оказывать ему поддержку в меру своих сил», – сказал Таращ Хагба.

Ахра Ашуба отметил, что в Турции проживают очень много наших соотечественников – выходцев из Абхазии.

«Мы хотим продолжить то взаимодействие, которое у нас есть, по всем направлениям», – сказал Ашуба.

Он также, подчеркнул важность победы в одном из конкурсов Турции «Спортсмен года» нашего соотечественника Енвера Бзагуа.

Саит Бабаоглу сказал, что для него гордость приехать в Абхазию.

«Я очень счастлив находится здесь. У меня была возможность проработать в разных сферах в Турции, я даже был главным тренером сборной. Для меня это большая гордость. Турция для меня тоже является Родиной, Абхазия – Родина моих предков. Я не знаю своего родного языка, но я когда вижу абхаза сразу его подмечаю – по взгляду, по телосложению. Все мое детство прошло по рассказам об Абхазии. И одним из них был о том, что наша прабабушка, которая была изгнана из своей страны не смогла повезти в Турцию своего полуторагодовалого ребенка и оставила его под камнем», – сказал Бабаоглу.

Он отметил, что те люди, которые были изгнаны в иностранные государства сделали там все, чтобы с гордостью представлять свой народ и помогли становлению тех земель, где они находились.

«Я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы Абхазия, как локомотив, двигалась вперед», – сказал Саит Бабаоглу.

В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 22 марта 2023 21:01

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