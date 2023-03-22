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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Среда, 22 марта 2023 21:04
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Заседание провел зампредседателя Комитета Маршания.

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О Контрольной палате Республики Абхазия» депутаты рассмотрели кандидатуры Камы Гогия и Кахи Пертая, предложенные на должность председателя Контрольной палаты Республики Абхазия. Члены комитета приняли решение вынести данный вопрос на рассмотрение заседания сессии Парламента. 

Кандидатура председателя Правления Сберегательного банка Республики Абхазия Роберта Агрба была рассмотрена для назначения его Парламентом членом Национального банковского совета. В соответствии со ст. 21 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия» данная кандидатура была представлена в Парламент председателем Банка Абхазии. По итогам обсуждения комитет также рекомендовал Парламенту включить этот вопрос в повестку дня заседания сессии. 

Следующими вопросами депутаты обсудили проекты законов «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования НДС» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере инвестиционной деятельности и налогообложения».

Оба законопроекта выносятся на ближайшее заседание парламентской сессии. 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 22 марта 2023 21:06

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