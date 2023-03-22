АШОТ МИНОСЯН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО СТОЛА, ПОСВЯЩЕННОМ ВХОЖДЕНИЮ КРЫМА В СОСТАВ РОССИИ
Новости Среда, 22 марта 2023 21:07
Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Заместитель спикера Парламента Ашот Миносян принял участие в заседании круглого стола на тему «9-летие Крыма в составе России. Реалии и предпосылки крымского выбора», который сегодня состоялся в Московском культурно-деловом центе «Дом Москвы в Абхазии».
Ашот Миносян приветствовал участников круглого стола от имени депутатов Народного Собрания и выступил с кратким докладом, в котором отразил деятельность парламентариев, связанную с темой прошедшего мероприятия.
Заседание прошло под эгидой Координационного союза организаций русских соотечественников Абхазии и Представительства Россотрудничества в Абхазии при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия.