АШОТ МИНОСЯН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО СТОЛА, ПОСВЯЩЕННОМ ВХОЖДЕНИЮ КРЫМА В СОСТАВ РОССИИ

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Заместитель спикера Парламента Ашот Миносян принял участие в заседании круглого стола на тему «9-летие Крыма в составе России. Реалии и предпосылки крымского выбора», который сегодня состоялся в Московском культурно-деловом центе «Дом Москвы в Абхазии».