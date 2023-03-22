 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АШОТ МИНОСЯН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО СТОЛА, ПОСВЯЩЕННОМ ВХОЖДЕНИЮ КРЫМА В СОСТАВ РОССИИ

Новости Среда, 22 марта 2023 21:07
Оцените материал
(0 голосов)
АШОТ МИНОСЯН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО СТОЛА, ПОСВЯЩЕННОМ ВХОЖДЕНИЮ КРЫМА В СОСТАВ РОССИИ

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Заместитель спикера Парламента Ашот Миносян принял участие в заседании круглого стола на тему «9-летие Крыма в составе России. Реалии и предпосылки крымского выбора», который сегодня состоялся в Московском культурно-деловом центе «Дом Москвы в Абхазии».

Ашот Миносян приветствовал участников круглого стола от имени депутатов Народного Собрания и выступил с кратким докладом, в котором отразил деятельность парламентариев, связанную с темой прошедшего мероприятия.

Заседание прошло под эгидой Координационного союза организаций русских соотечественников Абхазии и Представительства Россотрудничества в Абхазии при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 22 марта 2023 21:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПРЕЗИДЕНТ ТПП ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ИОРДАНИИ И ЛИВАНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.