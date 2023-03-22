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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ТПП ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ИОРДАНИИ И ЛИВАНА

Новости Среда, 22 марта 2023 21:11
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ПРЕЗИДЕНТ ТПП ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ИОРДАНИИ И ЛИВАНА

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава встретилась с руководителем черкесской диаспоры в Ливане Риадом Абдельраззаком (Цыба), членом абхазского культурного центра «Диуан Абаза» Ремзи Гечба и другими соотечественниками, прибывшими из Иорданского Хашимитского Королевства.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия с представителями диаспоры, проживающими в Иордании и Ливане, а также их помощь в реализации совместных проектов.

Президент ТПП подчеркнула важность сотрудничества с культурными центрами в иностранных государствах и выразила уверенность в дальнейшем укреплении их связей с исторической Родиной.

Она также напомнила о проекте «Абхаз – посети свою родину» и сообщила о предстоящем визите детей из Иордании в Абхазию в первом полугодии текущего года. Она подчеркнула, что реализация проекта будет осуществлена благодаря представителю ТПП Абхазии в Иордании.

Тамила Мерцхулава выразила надежду на организационную помощь в отправке группы детей абхазского культурного центра «Диуан Абаза» в Иордании.

Участники встречи также обсудили интересные для реализации в Абхазии проекты, и выразили готовность к сотрудничеству.

Гости прибыли в Абхазию по случаю участия в юбилейных мероприятиях, посвященных 30-летию создания Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 22 марта 2023 21:15

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