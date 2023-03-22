«АРГО-ИНВЕСТ» УСТАНОВИЛО ИНФОКИОСКИ

Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. МУП Администрации г. Сухум «Арго-Инвест» установило три инфокиоска в столице. С помощью инфокиоска туристы смогут самостоятельно проложить маршрут по городу Сухум, чтобы ознакомиться с достопримечательностями нашей солнечной столицы или выбрать места для отдыха.