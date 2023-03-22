«АРГО-ИНВЕСТ» УСТАНОВИЛО ИНФОКИОСКИ
Новости Среда, 22 марта 2023 21:15
Сухум. 22 марта 2023. Абхазия-Информ. МУП Администрации г. Сухум «Арго-Инвест» установило три инфокиоска в столице. С помощью инфокиоска туристы смогут самостоятельно проложить маршрут по городу Сухум, чтобы ознакомиться с достопримечательностями нашей солнечной столицы или выбрать места для отдыха.
Кроме перечня и описания достопримечательностей, электронный гид будет содержать данные об истории города, его культуре, адреса и фотографии интерьеров наиболее популярных кафе и ресторанов, туристических баз и еще много другой полезной информации, сообщает «Арго-Инвест».
Инфокиоски установлены в парке имени Е. Эшба, в парке имени Б. Шинкуба и на площади имени Сергея Багапш.
Инфокиоск – это также выгодный инструмент маркетинговых коммуникаций. Его можно использовать для своей рекламы или продавать рекламные места.
Об этом сообщает сайт столицы.