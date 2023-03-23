ГОСКОМИТЕТ ПО РЕПАТРИАЦИИ ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ СВОЕГО СОЗДАНИЯ

Сухум. 23 марта 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме проходят мероприятия, посвященные 30-летию образования Государственного комитета по репатриации. Сотрудники Госкомитета и гости из Турции, Иордании, Ливана и республик Северного Кавказа возложили цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Парке Славы в Сухуме, а также к памятнику жертвам Кавказской войны на Набережной махаджиров.