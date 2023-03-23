ГОСКОМИТЕТ ПО РЕПАТРИАЦИИ ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ СВОЕГО СОЗДАНИЯ
Сухум. 23 марта 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме проходят мероприятия, посвященные 30-летию образования Государственного комитета по репатриации. Сотрудники Госкомитета и гости из Турции, Иордании, Ливана и республик Северного Кавказа возложили цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Парке Славы в Сухуме, а также к памятнику жертвам Кавказской войны на Набережной махаджиров.
Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации был создан 23 марта 1993 г. во время Отечественной войны народа Абхазии.
Главные задачи Госкомитета – укрепление и развитие отношений между Республикой Абхазия и абхазской (абаза) диаспорой за рубежом, оказание помощи репатриантам в период адаптации и создание условий для репатриации.