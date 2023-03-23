ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ГОСКОМИТЕТ ПО РЕПАТРИАЦИИ

«Государственный комитет по репатриации был создан в самый разгар Отечественной войны народа Абхазии, 23 марта 1993 года. Этот акт явился свидетельством уверенности в скорой Победе над врагом, осознания необходимости возвращения наших соотечественников на историческую Родину и высокой значимости вопросов репатриации для нашего народа.

Деятельность Государственного комитета по репатриации регулируется Конституционным законом Республики Абхазия, что является еще одним свидетельством важности дела возвращения соотечественников.

На протяжении трех десятилетий Комитет успешно справляется со своей главной задачей – оказанием помощи репатриантам в период возвращения, адаптации и созданием условий для их комфортного проживания на земле своих предков.

Государственный комитет по репатриации служит ключевым связующим звеном между абхазской диаспорой и Республикой Абхазия.

Благодаря работе всех его руководителей и сотрудников, стало возможным возвращение на историческую родину наших соотечественников из Турции, Сирии, Иордании, Египта и других стран.

Мы хотим, чтобы наши братья за рубежом помнили, что Абхазия - наш общий дом и мы всегда ждем их возвращения на Родину. Так, объединив усилия, мы сможем выстроить сильное, процветающее государство», – отмечается в поздравлении.

Глава государства пожелал всем сотрудникам Госкомитета крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, успехов в деятельности во имя процветания Абхазии.