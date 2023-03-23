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Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
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ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
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НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» I СТЕПЕНИ

Новости Четверг, 23 марта 2023 19:44
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Сухум. 23 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о награждении орденом «Ахьдз-Апша» I степени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

«За большой личный вклад в признание независимости Республики Абхазия, укрепление и развитие абхазо-российских межгосударственных отношений наградить  орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») I степени Лаврова Сергея Викторовича», – говорится в Указе, подписанном 21 марта 2023 г.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 23 марта 2023 19:56

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