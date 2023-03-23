СЕРГЕЙ ЛАВРОВ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» I СТЕПЕНИ

Сухум. 23 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о награждении орденом «Ахьдз-Апша» I степени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.



«За большой личный вклад в признание независимости Республики Абхазия, укрепление и развитие абхазо-российских межгосударственных отношений наградить орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») I степени Лаврова Сергея Викторовича», – говорится в Указе, подписанном 21 марта 2023 г.