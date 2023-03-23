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Абхазия Информ

КРУГЛЫЙ СТОЛ К 9-ЛЕТИЮ ВХОЖДЕНИЯ КРЫМА В СОСТАВ РОССИИ

Новости Четверг, 23 марта 2023 20:01
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КРУГЛЫЙ СТОЛ К 9-ЛЕТИЮ ВХОЖДЕНИЯ КРЫМА В СОСТАВ РОССИИ

Сухум. 23 марта 2023. Абхазия-Информ. Круглый стол «Девятилетие Крыма в составе России. Реалии и предпосылки крымского выбора» прошел в среду в Московском культурно деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме.

В рамках работы Круглого стола были зачитаны доклады, тезисы и подняты очень важные дискуссионные вопросы. Участники мероприятия высказали свое мнение о значимости воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и последствий такого волеизъявления народа.

Советник Посольства России в Абхазии Александр Шеремет в своем выступлении отметил, что возвращение Крыма в состав России стало «торжеством исторической справедливости».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 23 марта 2023 20:03

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