КРУГЛЫЙ СТОЛ К 9-ЛЕТИЮ ВХОЖДЕНИЯ КРЫМА В СОСТАВ РОССИИ

Сухум. 23 марта 2023. Абхазия-Информ. Круглый стол «Девятилетие Крыма в составе России. Реалии и предпосылки крымского выбора» прошел в среду в Московском культурно деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме.

В рамках работы Круглого стола были зачитаны доклады, тезисы и подняты очень важные дискуссионные вопросы. Участники мероприятия высказали свое мнение о значимости воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и последствий такого волеизъявления народа.

Советник Посольства России в Абхазии Александр Шеремет в своем выступлении отметил, что возвращение Крыма в состав России стало «торжеством исторической справедливости».