АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗОВ

Сухум. 23 марта 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК было подвергнуто таможенной проверке торговый объект в п. Агудзера Гулрипшского района. В ходе осмотра объекта была обнаружена и изъята алкогольная продукция без марок акцизного сбора РА в количестве – 36 бутылок, раннее ввезенных на таможенную территорию Республики Абхазияс нарушением таможенных правил.