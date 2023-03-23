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Абхазия Информ

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗОВ

Новости Четверг, 23 марта 2023 20:03
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АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗОВ

Сухум. 23 марта 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК было подвергнуто таможенной проверке торговый объект в п. Агудзера Гулрипшского района. В ходе осмотра объекта была обнаружена и изъята алкогольная продукция без марок акцизного сбора РА в количестве – 36 бутылок, раннее ввезенных на таможенную территорию Республики Абхазияс нарушением таможенных правил.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 23 марта 2023 20:06

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