 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ БУДЕТ ВЫСАЖЕНО 50 КОРНЕЙ МАГНОЛИИ

Новости Четверг, 23 марта 2023 20:06
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ БУДЕТ ВЫСАЖЕНО 50 КОРНЕЙ МАГНОЛИИ

Сухум. 23 марта 2023. Абхазия-Информ. Инженер-специалист по благоустройству столицы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Сухум Кама Кутелия рассказала, что закуплено 50 корней магнолии, которые будут высажены на улицах Абазинская, Аршба, на проспекте Аиааира и в парке им. Тараса Шамба.

«Из них 14-15 корней, точно пока сказать не могу, будет высажено на ул. Аршба (от ул. Лакоба вниз к морю). Там раньше росли магнолии, но в силу старости и стихийных бедствий пришлось спилить несколько деревьев, но молодые магнолии там сохранились. 5 или 7 корней магнолии будем высаживать в парке им. Тараса Шамба. И 15 корней запланировали посадить вдоль дороги по проспекту Аиааира в сторону Маяка (от теннисных кортов до детского сада «Парус»)», – сообщила Кама Кутелия.

Также на улице Абазинская (от ул. Ардзинба в сторону ул. Дзидзария) будут дополнять аллею, и производить посадку новых саженцев.

Прошлой весной 50 корней магнолии посадили на улице Абазинской.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 23 марта 2023 20:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.