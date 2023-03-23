В СУХУМЕ БУДЕТ ВЫСАЖЕНО 50 КОРНЕЙ МАГНОЛИИ

Сухум. 23 марта 2023. Абхазия-Информ. Инженер-специалист по благоустройству столицы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Сухум Кама Кутелия рассказала, что закуплено 50 корней магнолии, которые будут высажены на улицах Абазинская, Аршба, на проспекте Аиааира и в парке им. Тараса Шамба.

«Из них 14-15 корней, точно пока сказать не могу, будет высажено на ул. Аршба (от ул. Лакоба вниз к морю). Там раньше росли магнолии, но в силу старости и стихийных бедствий пришлось спилить несколько деревьев, но молодые магнолии там сохранились. 5 или 7 корней магнолии будем высаживать в парке им. Тараса Шамба. И 15 корней запланировали посадить вдоль дороги по проспекту Аиааира в сторону Маяка (от теннисных кортов до детского сада «Парус»)», – сообщила Кама Кутелия.

Также на улице Абазинская (от ул. Ардзинба в сторону ул. Дзидзария) будут дополнять аллею, и производить посадку новых саженцев.

Прошлой весной 50 корней магнолии посадили на улице Абазинской.