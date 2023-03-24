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Абхазия Информ

ФАО ООН ПРОВЕЛ ТРЕНИНГ ДЛЯ ВИНОДЕЛОВ И ВИНОГРАДАРЕЙ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 24 марта 2023 16:21
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ФАО ООН ПРОВЕЛ ТРЕНИНГ ДЛЯ ВИНОДЕЛОВ И ВИНОГРАДАРЕЙ АБХАЗИИ

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) в рамках программы «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии» провели двухдневный тренинг для виноделов и виноградарей Абхазии. Мероприятие собрало больше 40 заинтересованных участников, занятых в данной сфере и прошло в конференц-зале на заводе «Вина и воды Абхазии» в городе Сухум.

Для проведения тренингов был приглашен специалист международного уровня Жан Филипп Роби. Он является профессором, преподавателем и исследователем в Бордо Сайенс Агро и ISVV (Научном институте виноградарства и вина Бордо) с 1998 года и преподает виноградарство по системе обучения и адаптации растительного материала к педо-климату, включая экономический аспект.

Структура мероприятия состояла из практической и теоретической части. В первый день специалист поделился полезной информацией о закладке виноградника, выборе участка и подготовке земли и методов посадки виноградной лозы. А уже во второй половине дня для всех участников Жан Филипп продемонстрировал на виноградном участке как заложить новые виноградники, какое расстояние должно быть между растениями и рассказал об установлении системы фертигации.

Теоретическая часть на следующий день охватила темы передовых методов обрезки виноградников и их влияние на рост и урожайность винограда. Во время практической части Жан Филипп провел практическое обучение по обрезке винограда, строительству шпалер и планированию виноградников.

На протяжении всех тренингов у участников была возможность задать интересующие их вопросы и получить экспертный ответ.

«ФАО всегда придерживается обучению новым инновационным методам в сельском хозяйстве. В рамках данного уникального проекта по возрождению эндемических сортов винограда в Абхазии мы решили пригласить международного эксперта, чтобы он поделился в первую очередь своим опытом и знаниями. Как мы и ожидали, поступало большое количество вопросов от участников и сам тренинг прошел продуктивно», – рассказал менеджер проекта Омар Дахдули.

Полная видеозапись тренингов доступна всем желающим, которые хотели бы также получить новую информацию.

За материалом можно обратиться в ФАО ООН или в «Ассоциацию виноделов и виноградарей Абхазии».

Проект ФАО ООН «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии» осуществляется совместно со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC).

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 24 марта 2023 16:27

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