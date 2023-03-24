СОВМЕСТНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РА И РФ

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии проходят совместные тактические учения подразделений Вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации. Учения носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности Республики Абхазия.

Совместные тактические учения с боевой стрельбой подразделений проводятся с целью слаживания действий войск при выполнении задач по боевому предназначению.

По масштабам учения охватывают действия общевойсковых подразделений в обороне и в наступлении, проводимые во взаимодействии с различными родами войск и проводятся одновременно на всех полигонах, а также незнакомых для войск участках местности.

Кроме подразделений ВС РА и ВС РФ в учениях участвуют и резервные формирования военного времени.

В ходе учений днем и ночью отрабатываются приемы и способы действий войск, сил и средств, при выполнении задач обеспечения военной безопасности Республики Абхазия.

Особое внимание уделяется внедрению в практику подготовки войск и сил опыта военных конфликтов на современном этапе, с учетом перспективы их развития в будущем.

Подразделения всех родов войск Вооруженных сил выполняют задачи с применением разведывательных и ударных БпЛА, радиоэлектронных средств защиты от аналогичных средств противника.

Впервые в ходе учений опробована информационно-телекоммуникационная система управления войсками гарантированной стойкости.

В целом в ходе тактических учений отработан динамичный характер современных боевых действий.