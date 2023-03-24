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Абхазия Информ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АБХАЗИИ ПРОШЛА НА ПЛОЩАДКЕ НЕМЕЦКОГО БРЕНДА «SIEMATIC»

Новости Пятница, 24 марта 2023 17:35
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ АБХАЗИИ ПРОШЛА НА ПЛОЩАДКЕ НЕМЕЦКОГО БРЕНДА «SIEMATIC»

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Под эгидой Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, представитель ТПП в Германии Вольфганг Матцке организовал презентацию Абхазии на площадке известного немецкого бренда «SieMatic», производителя кухонь класса люкс. Все для мероприятия было заблаговременно доставлено в Берлин Торгово-промышленной палатой при содействии МИД Республики Абхазия и Генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге.

Презентацию посетили бизнесмены разных сфер деятельности, представители культурных и политических кругов Германии, журналисты. В ней участвовали полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба и проживающие в этой стране представители абхазской диаспоры Валентина Граупнер (Хватландзия) из Саксонии и Валентина Маргания (Маан) из Берлина.

Хибла Амичба вкратце рассказала о потенциале нашей республики и о проводимой работе по линии внешних связей с зарубежными странами.

Посмотрев фильм об Абхазии и получив для ознакомления брошюры и буклеты, подготовленные палатой на немецком языке, гости вечера поделились своими впечатления и обсудили торгово-экономический и туристический потенциал Республики Абхазия.

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Благодарность и восхищение у них вызвали традиционные блюда абхазской кухни, приготовленные представительницами диаспоры, а также дегустация уже не раз представленной в Германии продукции абхазских производителей – обществ с ограниченной ответственностью «Вина и Воды Абхазии», «Аргун Иашта», «Шато Абхаз» и «Абхазпродукт».

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«Интерес к Абхазии повышается, республика давно узнаваема среди широких слоев общества. Все это благодаря нашим немецким друзьям и партнерам, которые видят огромный потенциал в маленькой, но с богатой историей республике», – считает Вольфганг Матцке.

Представитель ТПП также подчеркнул значимость проводимых мероприятий, которые способствуют популяризации Абхазии на международной арене. Он предложил гостям презентации посетить Абхазию в ближайшее время.

Основанная в 1929 году компания «SieMatic», занимается экспортом своей продукции более чем в 60 стран мира. В 2007 году объем продаж компании составил 130,1 млн евро. Дилерские центры «SieMatic» находятся по всему миру, включая Сидней, Чикаго, Дубай, Дублин, Осло и Сеул.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 24 марта 2023 17:45

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