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Абхазия Информ

КРУПНЫЙ ПОЖАР В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Пятница, 24 марта 2023 17:54
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КРУПНЫЙ ПОЖАР В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Накануне вечером в селе Аракич загорелась средняя общеобразовательная школа. Экстренный вызов поступил на пульт дежурного МЧС в 21 час 55 минут.

К приезду пожарных кровля школа полностью обгорела и рухнула. Весь второй этаж был объят пламенем.

По словам пожарных, быстрому распространению огня способствовали деревянные перекрытия и полы внутри здания, построенного в 60-ые годы прошлого века.

Огонь тушили шесть пожарных расчетов из Очамчыры, Гулрыпша и Сухума.

В результате происшествия пожарным удалось отстоять частично несколько помещений на 1 этаже школы. Однако основная часть строения полностью выгорела.

Причины происшествия устанавливаются.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 24 марта 2023 17:56

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