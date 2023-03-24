КРУПНЫЙ ПОЖАР В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Накануне вечером в селе Аракич загорелась средняя общеобразовательная школа. Экстренный вызов поступил на пульт дежурного МЧС в 21 час 55 минут. К приезду пожарных кровля школа полностью обгорела и рухнула. Весь второй этаж был объят пламенем.