КРУПНЫЙ ПОЖАР В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ
Новости Пятница, 24 марта 2023 17:54
Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Накануне вечером в селе Аракич загорелась средняя общеобразовательная школа. Экстренный вызов поступил на пульт дежурного МЧС в 21 час 55 минут.
К приезду пожарных кровля школа полностью обгорела и рухнула. Весь второй этаж был объят пламенем.
По словам пожарных, быстрому распространению огня способствовали деревянные перекрытия и полы внутри здания, построенного в 60-ые годы прошлого века.
Огонь тушили шесть пожарных расчетов из Очамчыры, Гулрыпша и Сухума.
В результате происшествия пожарным удалось отстоять частично несколько помещений на 1 этаже школы. Однако основная часть строения полностью выгорела.
Причины происшествия устанавливаются.
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