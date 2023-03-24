В КАБМИНЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ И ГРАНИЦ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ
Новости Пятница, 24 марта 2023 18:10
Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Распоряжением премьер-министра Республики Абхазия от 21 марта 2023 года, № 42-р создана рабочая группа для приведение в соответствие с Законом Республики Абхазия «Об особо охраняемых природных территориях» подзаконных актов, определяющих правовой статус, режим охраны и управления Пицунда-мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка.
Рабочей группе поручено подготовить проекты актов правительства, направленных на утверждение положений и границ указанных заповедников и национального парка.
Рабочей группе также предстоит подготовить предложения о приведении в соответствие с законодательством Республики Абхазия организационно-правовой формы государственных организаций (юридических лиц), осуществляющих управление указанными территориями.
Об этом сообщает сайт КМ.
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