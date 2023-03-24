ИЗ СОЧИ В ГАГРУ К ТУРИСТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ МОГУТ ПУСТИТЬ СКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА «ЛАСТОЧКА»

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. «Российские железные дороги» (РЖД) и «Абхазская железная дорога» (АЖД) прорабатывают организацию курсирования скоростных электропоездов «Ласточка» между российским Сочи и абхазской Гагрой. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель РЖД. «Потенциально такая возможность есть. В настоящее время изучается готовность железнодорожной инфраструктуры», – заявил он.

Главный инженер АЖД Леонид Куруа заявил журналистам о достижении договоренности о запуске летом 2023 г. поездов «Ласточка» между этими двумя городами. По его словам, тестовый рейс «Ласточки» от Сочи до станции в Гагре отправят в начале апреля «для выявления готовности абхазской железной дороги к приему состава».

По его словам, если выявят недостатки, у специалистов будет время на их устранение до начала курортного сезона. Таким образом, «к началу лета состав будет курсировать по маршруту Сочи – Гагра», отметил Куруа (цитата по ТАСС). Он пояснил, что на первом этапе по этому маршруту будут курсировать пять составов.

По словам главного инженера АЖД, рассматривается вопрос о продлении маршрутов некоторых пассажирских поездов, сейчас следующих до Адлера, до станции в Гагре. Поезда сегодня курсируют по четырем направлениям между Абхазией и Россией: Сухум – Москва, Санкт-Петербург – Сухум, Самара – Сухум и Туапсе – Гагра (последние три пускают в летний сезон).

РЖД и АЖД рассматривают и другие проекты пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Абхазией. В частности, по заявлению Куруа, прорабатываются проекты запуска турпоезда «Рица» и открытие мультимодального туристического маршрута Череповец – аэропорт Сочи – Гагра – Сухум.

Сейчас доступ к российским черноморским курортам затруднен, так как с начала СВО на Украине закрыты многие аэропорты юга страны, за исключением Сочи. В частности, добраться до крымских курортов можно только поездом или автомобилем. Сочинский аэропорт Адлера расположен в нескольких километрах от границы с Абхазией.

«Люди любят поезда за предсказуемое время прохождения границы в отличие от пересечения на автомобиле, где могут быть пробки», – говорит глава Союза пассажиров Кирилл Янков. Но он сомневается в целесообразности запуска по этому маршруту именно «Ласточки». Эксперт отмечает, что это поезд «высоких скоростей» (максимальная скорость – 160 км/ч. – «Ведомости»), которому нужна электрификация на железнодорожных путях. «В Абхазии этого нет, и после пересечения границы придется запускать «Ласточку» на тепловозе, что существенно снизит скорость», – добавил Янков.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что «Ласточку» целесообразно запускать именно из аэропорта Сочи в Адлере. Причем, по словам эксперта, более эффективно продавать единый билет (самолет плюс поезд) на перевозку в Абхазию.

По данным Единой транспортной дирекции Минтранса России, в 2021 г. по «единому билету» в Абхазию было перевезено около 3000 пассажиров. Это в 2,5 раза больше, чем в 2020 г. Самыми популярными направлениями в 2021 г. были Пицунда – примерно 37% пассажиров и Гагра – около 34%.

«Самый важный вопрос – скорость прохождения границы, будет ли у «Ласточки» какой-то приоритет в ее пересечении», – добавляет Горин. По его оценкам, в 2022 г. Абхазию посетило свыше 1 млн туристов. «Это достаточно популярное направление из-за его доступности, но средства размещения [гостиницы, апартаменты и т. д.] там ограничены», – констатирует эксперт.