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Абхазия Информ

АНАЛИТИКИ АТОР РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ОТДЫХ В АБХАЗИИ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Новости Пятница, 24 марта 2023 18:19
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АНАЛИТИКИ АТОР РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ОТДЫХ В АБХАЗИИ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Многие жители России планируют на майские праздники отправиться в отпуск. Аналитики АТОР рассказали, сколько будет стоить отдых в Абхазии в эти дни.

Эксперты отмечают, что в настоящий момент курорты Абхазии пользуются высоким спросом. По сравнению с прошлым годом туристический поток в эту республику увеличился на 20-40%. Отдых там выбирают из-за близости к регионам России, а также в связи с недорогими расценками на жильё и сервис. Самые дешёвые туры обойдутся в 28 тысяч рублей. Наиболее дорогостоящая путёвка стоит 50 тысяч.

В АТОР отмечают, что на майские праздники большинство российских туристов предпочтут тур за 36 тысяч, включающий 7-дневное проживание и 3-разовое питание. При этом аналитики отмечают, что стоимость перелёта в эту сумму не входит, так как прямых рейсов в республику не совершают.

Желающие добираться до Абхазии на самолёте должны лететь в Сочи, а дальше нужно ехать одним из предпочтительных способов. Однако отдых там всё равно обойдётся дешевле на 10-15%, чем на главном курорте Краснодарского края.

Туроператоры отмечают, что на майские праздники в Абхазии воздух может местами прогреваться до +25°, но купаться в море при таких погодных условиях ещё некомфортно. Зато в эти дни начинают поспевать первые ягоды, например, шелковица, земляника, клубника, алыча, вишня и черешня. Также любители природы смогут во время прогулок насладиться периодом цветения самых разнообразных растений.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 24 марта 2023 18:26

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